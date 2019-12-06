Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, Türkiye ekonomisinin önemli bir dönüm noktasında olduğunu belirterek “İş dünyası olarak üzerimizdeki ölü toprağını silkeleme ve yeniden ayağa kalkma zamanı geldi. Yaşanan durgunluğun, yerini yeniden büyümeye bıraktığının işaretleri var. Bu zirve ile amacımız Türkiye’yi yabancı yatırımcılara tanıtmak, anlatmak ve iş birliği imkânları hazırlamak. Şu anda Türkiye’de yatırım yapan uluslararası sermaye, önümüzdeki beş senede büyük kârlar elde edecektir” diye konuştu.

İSTANBUL BİRÇOK ÜLKEDEN BÜYÜK

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de İstanbul’un yıllık 15 milyon turist, 85 milyar dolarlık ihracat ve 257 milyar dolarlık GSYH ile Finlandiya, Mısır, Portekiz ve Yunanistan gibi ülkelerin bile önüne geçtiğini hatırlattı. Ülke olarak Türkiye’nin yıllık 550 bin yabancı hasta, 182 ülkeden 100 binin üzerinde yabancı öğrenci ağırladığını, dizi ve film ihracatında ABD’den sonra ikinci sıraya yükseldiğini söyleyen Gülle “Artık üretimde, ihracatta yakaladığımız başarıyı hizmet ve yapım işlerinde de sürdürüyor, 223 ülke ve bölgeye ihracat yaparak her yere ayak basıyoruz” diye konuştu.