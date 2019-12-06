Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Kooperatifler Fuarının açılışı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile 171 kooperatifin temsilci ve üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. ATO Congresium’daki fuarda konuşan Bakan Pekcan, Türkiye’de yaklaşık 49 bin kooperatif ve altı milyon kooperatif ortağı bulunduğuna işaret etti. Pekcan, kooperatiflerin 40’a yakın alanda faaliyet gösterdiklerini bildirdi. Bakanlığın 12 bin kooperatif ve 1,5 milyon kooperatif ortağına hizmet verdiğine dikkati çeken Pekcan, hedeflerinin kooperatiflerin ekonomide ve ihracattaki gücünü artırmak olduğunu, bu yönde çalıştıklarını söyledi. Pekcan, esnaf ve sanatkarın kara gün dostu olan kredi ve kefalet kooperatiflerinin ülke ekonomisinde önemli bir unsur hâline geldiğini vurgulayarak “Şu ana kadar 564 bin 309 esnafımıza 40 milyar lira kredi kullandırmış bulunuyoruz. Bunun sadece 21 milyar lirasını bu sene 10 ay içinde verdik” dedi. Kooperatiflerin işlemlerini kolaylaştırmak ve ülke ekonomisindeki sektör büyüklüğünü ölçebilmek için Kooperatif Bilgi Sistemi’ni oluşturduklarını anlatan Pekcan, sistemi günün koşullarıyla güncelleyerek aktif hâle getireceklerini, bütün kooperatiflerle ilgili üretim bilgilerine bu sistem üzerinden ulaşılabilir olunacağını bildirdi. Pekcan, Kooperatifçilik Sektör Analizi çalışmalarının da sürdüğüne dikkati çekerek şöyle devam etti: Zincir mağazalarla rekabet etmekte zorlanan perakendeci esnafımızın maliyetlerini düşürecek bir sistem üzerinde çalıştık ve Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi modelini oluşturduk. Kadın kooperatiflerine de özel önem veriyoruz. Üç binden fazla ortağı bulunan 217 kadın kooperatifimiz aracılığıyla bu sayıyı artırmaya çalışıyoruz. Bu sene 14 ilde bin 600 kadınımıza eğitim verdik.