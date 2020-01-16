Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankasının 2019’da politika faizini toplamda 1.200 baz puan indirmesi, enflasyondaki sert düşüş ve ülke risk primindeki (CDS) geri çekilmenin etkisiyle iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi, yüzde 26’dan yüzde 10’lara düştü. Tahvil-bono piyasasında yılbaşından beri yüzde 12’nin altına işlem gören iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi, bu hafta ilk defa yüzde 11’in altına gerilerken, önceki gün tahvil faizi, yüzde 10,55 ile 29 Aralık 2016’dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Öte yandan Merkez Bankası yılın ilk faiz toplantısını bugün gerçekleştirilecek. Piyasaların gözü bu toplantıya çevrilirken, Virtus Glocal Yönetici Ortağı İnanç Sözer “Yılın ilk çeyreğinde gösterge tahvilin bileşik faizinde tek haneler görülebilir” değerlendirmesini yaptı.

Borsa’dan tüm zamanların rekoru

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dün 121.804,10 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. BİST 100 endeksi daha sonra etkisini artıran kâr satışları ile düşüşe geçti.