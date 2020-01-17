Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

1,5 milyon TL’lik AR-GE yatırım bütçesiyle Borjen isimli yatağını pazara sunan Bambi Yatak, Türkiye ve dünyada ilk defa bor mineralini yatağın süngerine ve kumaşına entegre etti. Yıl sonuna kadar 50 bin adet üretim hedefi koyan Bambi, 20 farklı ülkeye de borlu yatak ihraç edecek. Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen “Bambi Yatak olarak profesyonel sağlık uzmanlarıyla görüşerek ve tüketicilerin beklentilerine kulak vererek dünya rezervinin yüzde 73’üne sahip olduğumuz bor minarelini ‘Borjen’ ismini verdiğimiz yatağımızda kullandık. Borjen’in kumaşına ve süngerine, özel ve teknolojik işlemlerle entegre ettiğimiz bor minerali ile yatağın içinde bakteri, mite ve diğer mikroorganizmaların gelişimini engelliyoruz. Bununla ilgili tüm testlerimiz ve raporlarımız mevcut. Kısaca sektörümüzde bir ilke imza atarak çok daha hijyenik bir yatak geliştirdik” değerlendirmesinde bulundu.