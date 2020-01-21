Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl

İSTANBUL

Türkiye’de sanayi üretimi son açıklanan ekim ayı verilerine göre yıllık bazda yüzde 3,8 artış kaydetti. Faizlerde yaşanan gerileme ile finansman maliyetlerinin düşmesi ve döviz fiyatlarındaki öngörülebilir seyir, KOBİ’lere pozitif yansıyor. İşletmeler, ekonomideki olumlu hava ile birlikte daha fazla üretmeye başladı. Bunlardan biri olan hırdavat sektörü de yeni pazarlar bulmak ve mevcut pazarları kuvvetlendirmek için atağa kalktı. 2020 yılında 9 milyar dolar ihracat ve 1,5 milyar dolar dış fazla hedefleyen setrör; özellikle Rusya, ABD ve İngiltere pazarlarını radarına aldı. ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefi, büyük potansiyel anlamına geliyor. Sektör, bu ülkede kurmayı planladığı lojistik merkezleri ve depolar ile bölgeye olan ihracatını artıracak. İngiltere’de de Brexit sonrası çok önemli fırsatlar kovalanıyor. Bunun yanında Latin Amerika ve Kuzey Afrika pazarları da önemseniyor. Ancak her iki bölgede de uygulanan yüksek vergiler sebebiyle, serbest ticaret anlaşmaları önem kazanmış durumda...

Cıvata, vida ve bağlantı elemanları sektöründe Türkiye’nin sayılı üreticilerinden olan Çetin Cıvata da, İstanbul’daki üç ve Malatya’daki üretim tesisinden dünyanın birçok noktasına ihracatını artırmaya başladı. 18 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini vurgulayan Çetin Cıvata Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tecdelioğlu “Şu anda günlük ortalama 20 milyon adetlik üretim yapıyoruz. Toplam üretimimizin yüzde 45’ini ihraç ediyoruz. Bu dışsatımın yüzde 90’ını Avrupa’ya gerçekleştiriyoruz. Bu sene ciromuz yüzde 10 arttı. Toplamda sanayi tarafımızda 750 kişiye istihdam sağlıyoruz” dedi. Tecdelioğlu, ayrıca grubun pazarlama dağıtım şirketi Civtec Cıvata’nın da 1985’ten bu yana Büyükçekmece ve Tuzla depoları ile, 20 binden fazla çeşidi müşterilerine ulaştırdıklarını belirtti.

Türkiye, özellikle hırdavatta Avrupa kalitesindeki ürünleri, Uzak Doğu fiyatına satıp ciddi pazar elde etmiş durumda. Sektör bu yönüyle dünya çapında yerli ve millî ürünlerin en büyük destekçilerinden oldu.