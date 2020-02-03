Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin son dönemde hayata geçirdiği en büyük vizyon projelerinden olan İstanbul Havalimanı; küresel arenada sadece uçuş noktası değil, günübirlik alışveriş ve “lansman” merkezi olmayı da başardı. Arap turistler başta olmak üzere yurt dışından çok sayıda turist, İstanbul Havalimanı’na günübirlik gelip “Duty Free” mağazalarına yoğun ilgi gösteriyor. UNIFREE İcra Kurulu Başkanı Ali Şenher, İstanbul Havalimanı’nda birçok ünlü markanın bulunmasının, özellikle Orta Doğu ülkelerinde yaşayan vatandaşların ilgisini buraya çektiğini söyledi. Şenher “Günübirlik sadece alışveriş için gelen müşterilerimiz bulunuyor. Mağazalarımızda artık bütün dünyadan uluslararası markalar bulunmakta. Aynı zamanda yerli markalarımız da mevcut. Bakıyoruz, bir yolcu sabah 10.30 gibi Orta Doğu’dan gelmiş ve akşam 17.00 uçağıyla ülkesine dönüş yapmış. Burada lüks markalardan alışveriş yapıyor. Aynı zamanda daha uygun fiyatlı yerli markalardan alıyor. Satışlarımızın yaklaşık yüzde 85’i gidiş katında. Buradaki yolcuların yüzde 65’i transit... Ülkemize ciddi bir döviz girdisi sağlıyorlar. Ünlü markaların ilgisi ilk günden beri çok iyi. Şu an toplam alanlarımızın hepsi kiralandı. 27 firma sırada bekliyor. Dünya çapında çok bilinen, çok ünlü firmalar. Uluslararası pazarda yerini almış, çok ünlü alışveriş sokaklarında büyük mağazaları olan, yüzyıllık firmalar... İçeride olup ikinci, üçüncü mağazalarını isteyen de mevcut. Yerimiz olmadığı için veremiyoruz” dedi.



LANSMAN MERKEZİ

Pasaport sonrası dünyanın en büyük ‘Duty Free’ alanının İstanbul Havalimanı’nda olduğunu aktaran Şenher “Yaklaşık 56 bin metrekare perakende alanı var. Yüzde 65’ini yerli markalara ayırdık. Yerli kategoride lokum, baklava gibi ürünlere rağbet fazla. Günde üç tona yakın yerli gıda satılıyor. Uluslararası markalara geldiğimiz zaman parfüm, kozmetik, çikolata gibi ürünler çok ilgi görüyor. Hatta dünyada ilk defa lansmanı yapılan ürünler de mağazalarımızda... Dünyaca ünlü markalar artık İstanbul Havalimanı’na geliyor ve ‘ilk sizinle tanıtalım’ diyorlar. Bu ilgi bizleri fazlasıyla memnun ediyor. Cirolar, beklentilerimizi karşılıyor. Burada 2020 hedefimiz, 900 milyon avroyu biraz daha geçmek. Böylece dünyada ‘Duty Free’de sıralamanın içine girmiş olacağız. Bu da bizi gururlandırıyor” şeklinde konuştu.

Tuncer Cengiz İSTANBUL İHA

