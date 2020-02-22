Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Haliç Kongre Merkezinde İstanbul Kentsel Dönüşüm İstişare Toplantısı düzenledi. Belediye başkanlarına kentsel dönüşüm seferberliğini anlatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, toplantı sonrası alınan kararlara ilişkin konuştu. Yaşanan depremlerin kentsel dönüşüm sürecini bir defa daha gözler önüne serdiğini kaydeden Kurum “Vali’miz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve 39 ilçe başkanımız ile birlikte yaptığımız toplantıda İstanbul’da kentsel dönüşümde 2012’de başlattığımız süreci değerlendirme fırsatı bulduk. Bu toplantı neticesinde hem Silivri depreminde ağır hasarlı diyebileceğimiz binaların hem de riskli alanlarda bulunan binaların yıkım sürecini hızlı şekilde başlatmış oluyoruz” dedi. Kartal’da Yeşilyurt Apartmanı’nın yıkılması sonrası 81 valilikten acil öncelikli alanların tespitinin bakanlığa iletilmesini istediklerini anlatan Kurum “On iki ilçemizden strateji belgesi geldi. Bakanlığımız bünyesinde komisyon kurulmasına karar verdik. Komisyon içerisinde sivil toplum örgütlerimiz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcisi, ilçe belediye temsilcileri, Vali’miz hep birlikte tek bir duruş göstererek vatandaşlarımızın riskli binalardan çıkararak sağlam, güvenli konutlara oturmalarını sağlamak için dönüşüm sürecini daha hızlı hale getirecek adımı atmış oluyoruz. Bu komisyon vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek, hızlı şekilde dönüşüm sürecini yapacak” ifadelerini kullandı. Kurum’un verdiği bilgiye göre 2012’den bugüne İstanbul’da riskli yapı statüsüne alınan 68 bin 256 binadan 56 bin 898’inin yıkımı gerçekleştirildi. Yıkımı bekleyen 7 bin 615 bina bulunuyor. Kâğıthane, Küçükçekmece, Maltepe, Şişli, Bayrampaşa, Üsküdar ve Esenler yıkımı gerçekleştirilmeyen riskli binaların en çok olduğu ilçeler arasında yer alıyor.



Kentsel Dönüşüm İstişare Toplantısı’na Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve 39 ilçenin belediye başkanları katıldı.

Selim Bayraktar İSTANBUL İHA