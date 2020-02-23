Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birlikleri’nin (İTKİB) ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, virüs sebebiyle tekstil ve hazır giyimde büyük beklentiler oluştuğunu belirterek “İnşallah bunlar pozitife yönelecek. Bakanlık olarak bu süreçte ihracatçıların yanınızda olacağız” dedi. TİM İsmail Gülle de Türkiye’nin koronavirüsten dolayı güvenilir liman haline geldiğini ifade ederek “İhracatçılara hazır olun” mesajı verdi. İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe ise virüs sebebiyle uluslararası markaların alternatif arayışına girdiğine dikkat çekerek şunları kaydetti: Avrupa ve ABD merkezli markalar yaklaşık bir aydır firmalarımızla görüşüyor. AB kriterlerine göre üretim yapıyoruz. Döviz kuru rekabetçi fiyat vermemizi sağlıyor. Çin’den yüzde 1’lik sipariş kayması durumunda 2 milyar dolar artış yakalayabiliriz. Bu teksil deri ve halı ile 3 milyar doların üzerine çıkabilir.”