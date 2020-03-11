Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resmî Gazete’de yayınlanan tebliğ ile oyuncakların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirecek yetkili gümrük müdürlükleri belirlendi. Buna göre Ambarlı, Antalya Havalimanı, Derince, Dilovası, Erenköy, Esenboğa, Gaziantep, Gemlik, İskenderun, İstanbul Havalimanı, İzmir, Manisa, Mersin, Muratbey ve Samsun gümrükleri oyuncak denetimlerinden sorumlu olacak. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu “Oyuncak İhtisas Gümrükleri haksız rekabetin önlenmesinde önemli bir eşik olacak. Uygulama ile başta İran olmak üzere doğu sınırlarımızdan Türkiye’ye giren Uzak Doğu menşeli oyuncaklar uzmanlar tarafından kontrol edilecek. Böylece kalitesiz oyuncakların yurda girmesi önlenmiş olacak. Yerli firmalarımız ise merdiven altı ithalatçıların haksız rekabetinden kurtulmuş olacak” dedi.