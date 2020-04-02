Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Honda, bugün yapmış olduğu açıklamayla Coronavirus (COVID-19) salgınının etkisiyle Kocaeli Şekerpınar'da bulunan üretim tesisindeki faaliyetlerine vermiş olduğu arayı 1 hafta daha uzattı. Yapılan açımlamada şu ifadelere yer verildi: "Bu adım, tedarik zincirlerinde artan zorlukların ışığında atıldı. Honda Türkiye 19 Mart 2020 tarihinde yapmış olduğu duyuruyla üretim faaliyetlerine 23 Mart 2020 tarihinden 6 Nisan 2020 tarihine kadar ara vermişti. Yeni plan kapsamında 13 Nisan 2020 tarihinde üretime yeniden başlanması hedefleniyor.

Ancak bu durum hükümet kararları, sağlık otoritelerinin tavsiyeleri ile piyasa ve tedarik koşullarına bağlı yeniden gözden geçirilecek ve duruma göre değerlendirilecektir."