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Bakan Albayrak: Ücretli öğretmen açıklaması
02.04.2020 - 12:14 | Son Güncelleme: 02.04.2020 - 12:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ücretli öğretmenlerin ve usta öğreticilerin ek ders ücreti ödemelerinin yapılacağı konusu ile ilgili, "Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.
Etiketler : bakan albayrak,ücretli,maaş,
693213 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/693213.aspx
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