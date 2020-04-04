Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, sahip olduğu avantajlı konumu ve birçok alandaki büyük potansiyeli ile, yeni dünya düzeninde yabancı yatırımcıların ilgi odağı oldu. Küresel arenada ürün izleme ve takip sistemleri alanında 100 yıllık geçmişe sahip İsviçre merkezli SICPA, Türkiye’de AR-GE merkezi kuruyor. Ülkenin geleceğine inandıklarını dile getiren SICPA Dünya Başkanı Philippe Amon, bu merkezde geliştirecekleri projelere yaklaşık 5 milyar TL’lik yatırım yapmayı planladıklarını söyledi. Philippe Amon; yapay zekâ, blok zincir ve siber güvenlik gibi ileri teknoloji konularında çalışmalar yapacak olan AR-GE merkezinde, 3 bin kişiye ilave istihdam sağlayacaklarının altını çizdi. Projeleri ve tüm imkânlarıyla Türkiye'nin yanında olacaklarını vurgulayan Philippe Amon “Küresel bir korku ve krize dönüşen yeni tip koronavirüsün etkileri geçtiğinde Türkiye’nin geleceğinin aydınlık olduğuna tüm kalbimizle inanıyoruz” dedi.

SICPA Türkiye CEO’su Aykut Ferah ise, millî dayanışma kampanyasına 3 milyon 177 bin lira destek sağladıklarını açıkladı. Ferah, 32 ülkede faaliyet gösteren şirketin ürünlerinin, 180’den fazla ülkeye ulaştığını söyledi.