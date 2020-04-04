Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elektrik ve doğalgaz faturalarında virüs sebebiyle düzenlemeye gidildi. Buna göre yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alınan, idari kararlar sebebiyle sayaç okumalarının durdurulduğu ve sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlarda, elektrik ve doğalgaz faturalarında ‘kıyasen’ düzenleme yapılacak. Tüketicinin sağlığının korunması amacıyla başlatılan 'Kıyasen Fatura Düzenlemesi' uygulaması, üç ay süreyle uygulanacak. Oluşturulan faturalar posta, kargo, SMS veya e-Posta ile gönderilecek. Söz konusu faturanın kıyasen düzenlendiği, sayacın okunabilme şartları oluştuğunda, ilgili mevzuat üzerinden düzeltme yapılacağına dair bilgilendirme de fuaturada yer alacak. Tüketime ilişkin faturalandırma, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından takip edilecek, tüketicinin mağduriyetine izin verilmeyecek.



GEÇMİŞ FATURALARI KONTROL

Tüketimlere ilişkin fatura hesaplama metodu EPDK tarafından takip edilecek ve tükecinin mağdur edilmesine izin verilmeyecek. Tüketiciler, kendi fatura ve tüketim miktarlarına ilişkin bilgileri şirketlerin ve kurumların internet sitelerinden veya e-Devlet üzerinden kontrol edebilecek. Öte yandan, genelge kapsamında faaliyeti durdurulan işletmelerin sayaç okumaları ertelenecek. Dağıtım şirketlerinden kaynaklanan yanlış uygulama durumunda söz konusu şirketlere yaptırım uygulanacak.



TÜKETİME GÖRE BEYAN DA OLUR

Sayaç okunamayan tüketiciler için mevsimsellik de dikkate alınarak tüketicinin son iki yılın ilgili ayına ait tüketim ortalamaları üzerinden veya tüketicinin geçmiş tüketimi olmaması durumunda kendi beyanına göre kıyasen faturalandırma yapılacak.



Mahsuplaşma sağlanacak

Sayacı okunamayan tüketiciler için, okuma yapılabildiğinde mahsuplaşma yapılacak. Tüketicinin alacağı varsa hemen iadesi yapılacak. Faturanın üzerinde tüketim oluşmuşsa sayacın okumadığı dönem kadar 'taksit' uygulaması gerçekleştirilecek.



Son üç ay değil iki yılın aynı ayı

EPDK, yanlış anlaşılmalara meydan vermemek için yaptığı ek açıklamada "Faturalandırma son üç ayın değil, son iki yılın aynı ayı ortalamalarına göre yapılacak. Emsal tüketim değeri ile tüketici beyanı ile kıyas yapılacak. Kimseye kış ayları tüketimi baz alınarak haziran ayı doğal gaz faturası çıkarılamaz, takipçisiyiz" dedi.