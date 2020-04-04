Ticaret Bakanı Pekcan, Twitter hesabından Covid-19 ile mücadele kapsamında hayata geçirdikleri sisteme ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımında uygulamaya ilişkin görüntülere de yer aldı. Bakan Pekcan, "Hiçbir zorluk bizi durdurmamalı, her şeye rağmen üretim ve ihracat devam etmeli dedik, insan teması olmayan 'Temassız Ticaret'i hayata geçirdik. Bu örnek uygulamamızla ticaretin etkin ve güvenli bir şekilde devamını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanı Pekcan'dan 'temassız ticaret' paylaşımı
04.04.2020 - 14:59 | Son Güncelleme: 04.04.2020 - 15:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan 'Temassız Dış Ticaret' uygulamasıyla ilgili uygulamanın görüntüleri ile bir paylaşımda bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ruhsar Pekcan,twitter,koronavirüs,Ticaret Bakanı,
693825 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/693825.aspx
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