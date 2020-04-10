Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası piyasalarda “yatırım gurusu” olarak bilinen Mark Mobius, Türkiye’de yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında gerekli tedbirlerin alınmasının ve ekonominin şalterinin tamamen indirilmemesinin doğru olduğunu belirtti. Ülkelerin “ekonominin tamamen durdurulması” yönündeki adımlarının yıkıcı sonuçları olabileceğini belirten Mobius “İnsanların işlerini kaybetmesinin sosyolojik etkileri olacak. Bu açıdan zor bir durumdayız” ifadelerini kullandı. Türkiye’de 20 yaş altı ile 65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma yasağını değerlendiren Mobius “Şu anda uygulanan program mantıklı ve çok iyi. Yaşlılar ve gençleri koruyor. Atılan adımlar ümit verici ve ben daha iyimser olabiliyorum. Bu sebeple de Türkiye’ye yatırım yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Tecrit altına alınan ekonomilerde ise küresel resesyon sert geçecek. Şu anda ekonomilerini sürdüren ülkelere kıyasla, tamamen şalter indirenlerin sayısı daha fazla. Böyle yaparak işlerin iyi gözükmesini ve ilerlemeyi bekleyemezsiniz” şeklinde konuştu.

DÜNYA BANKASI İYİMSER

Bu arada Dünya Bankası da Türkiye ekonomisinin bu yıl sonunda yüzde 0,5, gelecek iki yılın sonunda ise yüzde 4 büyüme kaydedeceği tahmininde bulundu. Özellikle düşük petrol fiyatlarının, ülkenin ithalat faturasındaki düşüşü destekleyeceği belirtildi.

DIŞA BAĞIMLILIK ENERJİDE BİTİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin öncesinde olunduğunu belirtti. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her alanda tarihî atılımların ve büyük ideallerin gayretinde olduklarını belirten Bakan Albayrak “Üç sondaj, iki sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

'KISA ÇALIŞMA'YA KÜÇÜKLER KOŞTU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şu ana kadar ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvuruların yüzde 77’sinin, 10 kişiden az çalışanı olan firmalar tarafından yapıldığını açıkladı. Başvuruların üç ay süreceğini aktaran Bakan Selçuk; çalışanların son 12 aydaki prime esas kazancı üzerinden ortalamanın alınacağını ve brüt kazancının yüzde 60’ının verileceğini hatırlattı. Selçuk “Nete vurduğumuz zaman bu oran yüzde 75-78’lere çıkıyor. Burada bir tavan bir de taban var. Tavan, ortalama brüt asgari ücretin 1,5 katı... Biz 1.752 lira ila 4 bin 380 liralık bir gelir desteğini çalışanlarımıza sunmuş olacağız” dedi.