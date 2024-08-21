70 bin adet tarihi geçmiş ürün! Mersin'de gıda teröristlerinin kirli oyununu ekipler bozdu

Gıda teröristleri vatandaşın sağlığını hiçe saymaya devam ediyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde 70 bin tarihi geçmiş ürün ele geçirildi. Halk sağlığını tehdit eden ürünler imha edilirken, işletmelere de ceza kesildi.

Tarsus Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde yapılan denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş toplam 70 bin ürün tespit edildi.

Denetimlerde süt ve süt ürünleri, temizlik malzemeleri, sağlık ve hijyen ürünleri gibi çeşitli ürünlerin yanı sıra, menşei belli olmayan 700 litre zeytinyağı ve 300 kilogram kıyılmış tütüne de el konuldu.

ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ

İşletmeye ekipler tarafından cezai işlem uygulandı. Ürünler Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde imha edildi.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, gerçekleştirilen denetimlerle ilgili, "Ekiplerimiz, halk sağlığını tehlikeye atanlara karşı kararlı bir şekilde mücadele ediyor. Bu tür denetimlerimiz hız kesmeden devam edecek. 7 gün 24 saat halkımızın sağlığı için çalışıyoruz" dedi.