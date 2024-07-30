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Haberler > Ekonomi > 70 bin dolardan hızlı düşüş! Bitcoin’de Trump rüzgârı bitti mi?

70 bin dolardan hızlı düşüş! Bitcoin’de Trump rüzgârı bitti mi?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
70 bin dolardan hızlı düşüş! Bitcoin’de Trump rüzgârı bitti mi?

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkan Adayı Trump’ın, Bitcoin’i “rezerv varlık” olarak tanımlamaması, bu yöndeki beklentileri de boşa çıkardı. 4 haftada %30 yükselen Bitcoin, dün 70 bin doları test ettikten sonra hızla düşüşe geçti. Dünkü zirveye göre %5 gerileyen Bitcoin fiyatı, 30 Temmuz 2024 günü sabah işlemlerinde 66 bin 500 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. 65 bin dolar destek ve 68 bin dolar da direnç olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto para birimi Bitcoin’de, son haftalarda gerçekleşen sert yükselişlerin ardından kâr satışları takip ediliyor. Dünkü işlemlerde 70 bin doları test eden Bitcoin düşüşe geçti. Bugün 65 bin 800 dolara kadar gerileyen BTC, ardından bir miktar tepki alımlarıyla yukarı yöneldi. 30 Temmuz 2024 Bitcoin fiyatı sabah saatlerinde 66 bin 500 dolara yakın seyrini sürdürüyor.

BİTCOİN’DE BU SEVİYELER KRİTİK

BTC’de temmuz başında görülen 53 bin 500 dolar dibinden yukarı yönlü hareketlilik, dün 70 bin dolara ulaştığında, %30 gibi ciddi bir yükseliş de gerçekleşmiş oldu. Analistler, böyle bir yükselişin ardından kâr satışlarının da normal karşılanması gerektiğini belirterek; kısa vadede aşağıda 65 bin doların destek ve yukarıda 68 bin doların direnç olarak takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

TRUMP’IN MESAJLARININ ARDINDAN…

Kripto piyasa analistleri; ABD Başkan Adayı Trump’ın Bitcoin’in rezerv varlık olarak tanımlamadığını, bu yöndeki beklentilerin boş çıktığını, bunun da fiyatlarda zayıflamayı beraberinde getirdiğini belirtiyor. Öte yandan ABD’de seçimler öncesinde adayların, kripto paralara yatırım yapan gençlerin oylarına talip olmak için Bitcoin’e sıcak yaklaştığı da ileri sürülüyor.

ABD’DE DEVLETİNDE KAÇ BİTCOİN VAR?

Trump, hafta sonu gerçekleşen oturumda, sadece ABD devletinin elinde bulunan Bitcoinleri “satmama” taahhüdünde bulundu. Bütün yatırımcılara da aynı çağrıyı yaptı. Gözler, bu açıklamanın ardından ABD hükümetinin elinde bulunan BTC sayısına çevrildi. Kripto analiz platformlarına göre; ABD devletine ait 213 bin adet BTC bulunuyor. Bunların yaklaşık piyasa değeri ise bugün 15 milyar dolar civarında…

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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