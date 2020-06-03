Mayıs ayında bankalara toplam 121,7 milyon lira idari para cezası uygulandı. Şikayetler arasında; vatandaşların ödemelerde öteleme, yapılandırma ve esneklik sağlama taleplerinin karşılanmaması başı çekti. Piyasa rayicinin üzerinde faiz oranları ve masrafların teklif edilmesi, kredi taleplerinin çeşitli gerekçeler öne sürülerek engel çıkarılması da, ceza kesilen şikayetler arasında yer aldı. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, vatandaşların ticari ve bireysel bütün taleplerini 7/24 esasına göre internet ve çağrı merkezi kanalıyla bankalara iletebileceği bir yapı oluşturduklarını belirterek "Şikâyetlere ilişkin inceleme süreçleri kesintisiz devam etmektedir" açıklamasında bulunmuştu.
Bankalara 122 milyon TL para cezası kesildi
03.06.2020 - 04:30 | Son Güncelleme: 03.06.2020 - 04:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele döneminde bankalar hakkında gelen şikâyetleri cezasız bırakmadı.
Etiketler : banka,ceza,para,
708559 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/708559.aspx
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