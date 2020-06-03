Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mayıs ayında bankalara toplam 121,7 milyon lira idari para cezası uygulandı. Şikayetler arasında; vatandaşların ödemelerde öteleme, yapılandırma ve esneklik sağlama taleplerinin karşılanmaması başı çekti. Piyasa rayicinin üzerinde faiz oranları ve masrafların teklif edilmesi, kredi taleplerinin çeşitli gerekçeler öne sürülerek engel çıkarılması da, ceza kesilen şikayetler arasında yer aldı. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, vatandaşların ticari ve bireysel bütün taleplerini 7/24 esasına göre internet ve çağrı merkezi kanalıyla bankalara iletebileceği bir yapı oluşturduklarını belirterek "Şikâyetlere ilişkin inceleme süreçleri kesintisiz devam etmektedir" açıklamasında bulunmuştu.