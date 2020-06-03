Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aynı zamanda Flexi Yaz seçenler, haftada beş gün değil, üç ya da dört gün çalışmayı tercih edebilecek. Türkiye Finans Katılım Bankası ise 4 seçenekli esnek çalışma modeli "JEST" ile bankacılık sektöründe bir ilki hayata geçiriyor. Esnek çalışma modeli "JEST" kapsamında, "ofisten çalışma modeli" ile normal mesai saatleri olan 08.00-17.00 arasında ofisten çalışma mümkün iken, "ofisten esnek saatler" modelini seçen çalışanlar bankanın belirlediği 6 farklı saat aralığından seçim yaparak ofiste çalışabilecek. Ofiste çalışmayı tercih etmeyenler ise "uzaktan çalışma" modelini tercih ederek mesai saatleri kapsamında sistem üzerinden uzaktan çalışabilecek. "Uzaktan esnek saatler ile çalışma" modelinde ise çalışanlar, yine bankanın belirlediği saat aralıklarından birini seçerek kendi çalışma modelini oluşturabilecek.



ALBAYRAK'TAN EVDEN ÇALIŞMA SİNYALİ

Öte yandan Albayrak Grubu da salgın sonrası yeni model çalışma sisteminin sinyallerini verdi. Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk “Pandemi sonrası yeni çalışma modelleri gündemde. Bu süreç bitse de evden çalışmaya devam edecek pozisyonlar muhakkak olacaktır” dedi.