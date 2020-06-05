Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Uluslararası taşımacılık yapan bazı Türk firmaların sürücülerinin vize problemleri sebebiyle sefer sürelerinin uzadığı, bu sebeple de 90 günlük kalış sürelerini aşan şoförlere çeşitli yaptırımlar uygulandığı öğrenildi. Konuyla ilgili olarak kısa süre önce, Avrupa Birliği’ndeki Türk Temsilcilikler yoluyla AB Komisyonu İçişleri Genel Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulduğu belirtiliyor. Müdürlüğe bağlı “Schengen” vizesi bölümü yetkilileri tarafından, vize sürelerinin AB mevzuatı ile belirlendiği, bunun komisyon tarafından resen uzatılmasının mümkün olmadığının ifade edildiği vurgulandı. TOBB da vize sorunlarının uluslararası camiada minimuma indirilmesi için tespit çalışmalarına başladı. Uluslararası alanda daha hızlı aksiyon alınabilmesi, kalıcı ve kesin çözümler elde edilebilmesi ve muhataplara karşı ispat zorunluluğu şartının yerine getirebilmesi için sektörden bilgiler toplanıyor.

TOBB RAPOR HAZIRLAYACAK

Bu bilgi ve belgeler bakanlıklara gönderilmek üzere hazırlanacak raporlara eklenecek. Raporlar kapsamında vize başvurularında sıkıntı yaşanan Schengen üye ülke temsilciliklerinin başvurulara ne tür cevaplar verdikleri, vize reddedildiyse; ret sebebini gösteren resmî belgeler, vize başvurusunun hangi şartlarda yapıldığı gibi konular yer alacak.

IRAK VE İRAN SINIRINDA 'TEMASLI' TİCARET BAŞLADI

Covid-19 pandemisi sebebiyle bir süredir kapalı olan başta Habur ve Gürbulak olmak İran ve Irak’a açılan gümrük kapıları uluslararası yük taşımacılığına yeniden açıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Sağlık ve güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle ticari araç giriş çıkışlarına yeniden izin verilecektir. Irak ve İran’a açılan gümrük kapılarımızın yeniden açılması ile birlikte, ticaretimizin aksamaması için devreye alınan ‘temassız ticaret’ uygulamasına da son verilecektir” dedi.