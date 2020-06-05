Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları (THY) 4 Haziran'dan itibaren; Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Batman, Bingöl, Bodrum, Dalaman, Diyarbakır, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu-Giresun, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van olmak üzere, İstanbul’dan 34 ile tarifeli iç hat seferi gerçekleştirmeye başladı. Uçulan şehir sayısı ise önümüzdeki günlerde artarak devam edecek. 250 iç hat seferi gerçekleştiren THY'nin uçuşlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen'de seferler kademeli olarak artırıldı. İnsanların bir anda terminallere yığılmaması için belirlenen tedbirler uygulandı. THY Genel Müdürü Bilâl Ekşi "Seferlerimizin yüzde 30'unu açmış durumdayız. İlk gün 25 binin üzerinde yolcu taşıyoruz. Doluluk oranları da yüzde 80 civarında, oldukça iyi durumda. Salgınla mücadelede hedeflenen noktaya gelindiği takdirde, seferler iki hafta sonra yüzde 100 açılabilecek" diye konuştu.

SIRADA 40 ÜLKE VAR

Bu arada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu"10 Haziran'dan itibaren kademeli olarak 40 ülkeye uçak seferlerini başlatmayı planlıyoruz. Yurt dışı uçak seferleri ilk olarak KKTC, Bahreyn, Bulgaristan, Katar ve Yunanistan'a başlatılacak. Dış hat uçuşlar için 92 ülkeyle de iş birliğimiz devam ediyor. Sağlık, Dışişleri, Kültür ve Turizm Bakanlıklarıyla yoğun iş birliği içindeyiz. Uçuşlarda vatandaşların sağlığı ön planda tutulacak" dedi.