Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Videoda "Borsada temel ve teknik uzmanlık gerektiren bilgilendirmelerde, hesabınızın bulunduğu kurumdaki yatırım danışmanından profesyonel yardım alın. Borsa, tüyoyla yatırım yapılacak yer değildir. Dedikodulara, sosyal medyadaki dolandırıcıların fısıltılarına kulak tıkayın. Yatırımın uzun soluklu bir yol olduğunu unutmayarak, çok yönlü bakış açısıyla hareket ederek kazanılır. Yatırımcısı çok olan şirketin fiyatı da sağlıklı oluşur. Borsa, orta ve uzun vadeli düşünenlerin kazandığı bir yerdir" denildi.