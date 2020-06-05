Videoda "Borsada temel ve teknik uzmanlık gerektiren bilgilendirmelerde, hesabınızın bulunduğu kurumdaki yatırım danışmanından profesyonel yardım alın. Borsa, tüyoyla yatırım yapılacak yer değildir. Dedikodulara, sosyal medyadaki dolandırıcıların fısıltılarına kulak tıkayın. Yatırımın uzun soluklu bir yol olduğunu unutmayarak, çok yönlü bakış açısıyla hareket ederek kazanılır. Yatırımcısı çok olan şirketin fiyatı da sağlıklı oluşur. Borsa, orta ve uzun vadeli düşünenlerin kazandığı bir yerdir" denildi.
Borsada yatırım tüyo ile yapılmaz
05.06.2020 - 05:55 | Son Güncelleme: 05.06.2020 - 05:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa İstanbul, borsada yatırım yaparken ve hisse alırken dikkat edilmesi gereken uyarıların yer aldığı bir video hazırlayarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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709006 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/709006.aspx
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