Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda 53,9'a yükselerek şubat ayından bu yana ilk defa eşik değer 50'nin üzerinde gerçekleşti. Üretimin öncü göstergelerinden olan endeks mayısta 40,9 seviyesindeydi. İSO Türkiye İmalat PMI’ın Şubat 2018'den beri en yüksek değere ulaştığını ve Türkiye'nin, verisi açıklanan bütün ülkeleri geride bıraktığını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank “Yeni normale geçişte imalat sanayi canlanıyor, Türkiye pozitif ayrışıyor" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da “Güven endekslerinden sonra PMI'daki toparlanma, hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamıza imkân sağlıyor. Reel kesim, tüketici ve ekonomi güven endeksindeki yükseliş bugünün dünden, haziranın mayıstan daha pozitif olduğunun göstergesidir” değerlendirmesini yaptı.

Salgın öncesinden bu yana en iyi PMI verisinin açıklandığını belirten İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ise "Sanayi ve üretimden gelen olumlu göstergeler umut veriyor. Haziran ayında 747 firma, odamız kapasite raporu müracaatında bulundu. Bu sayı, 2020 yılı için koronavirüs öncesi aylara göre daha yüksek bir müracaat sayısı iken haziran ayları bazında da İSO tarihindeki en iyi sayıdır" dedi. Bahçıvan, doğalgazdaki yüzde 12,5 indirimin elektrik indirimiyle taçlandırılmasını beklediklerini, Kısa Çalışma Ödeneği’nin az da olsa uzatılmasının çok değerli olduğunu ifade etti.