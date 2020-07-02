Bakan Pekcan: "Haziranda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 13 milyar 469 milyon dolara çıktı, mayısa göre de yüzde 35 yükseldi."
Bakan Pekcan: Haziranda ihracatımız mayısa göre yüzde 35 yükseldi
02.07.2020 - 11:07 | Son Güncelleme: 02.07.2020 - 11:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanı Pekcan, "Haziranda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 13 milyar 469 milyon dolara çıktı, mayısa göre de yüzde 35 yükseldi." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,
715074 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/715074.aspx
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