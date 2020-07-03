Haziran ayı enflasyonunun belli olmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerine verilecek fark belli oldu. Memurlara yüzde 5.75 oranında zam yapılacak.
Memurlar ve memur emeklileri dikkat! İşte maaşlara yansıyacak zam
03.07.2020 - 08:55 | Son Güncelleme: 03.07.2020 - 10:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Haziran ayı enflasyonunun belli olmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerine verilecek fark belli oldu. Memurlara yüzde 5.75 oranında zam yapılacak.
Kaynak: NTV
Etiketler : memur,emekli,zam,
715297 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/715297.aspx
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