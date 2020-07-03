Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BIST 100 endeksi, en düşük 114.432,10, en yüksek 117.391,24 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,94 artarak 115.748,47 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,58 kazanımla 392,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,56 artışla 2.603,00 liraya çıktı. Geçen hafta 626,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 635,00 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,15 değer kazanarak 6,8660 liraya yükseldi, avro da yüzde 0,51 artışla 7,7200 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,46, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,64 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,62 ile hisse senedi fonları oldu.