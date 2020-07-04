Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 1,13, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,69 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 12,62, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 6,17 oldu. Enflasyon, beklentilerin biraz üzerinde artış gösterdi. Ana harcama gruplarına bakıldığında, haziranda en yüksek artış yüzde 4,49 ile ulaştırmada gerçekleşti. Bu grubu yüzde 2,83 ile lokantalar, yüzde 2,45 ile eğlence ve kültür takip etti. Azalış gösteren tek ana grup, yüzde 1,6 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Yıllık bazda bakıldığında en yüksek artış, yüzde 22,41 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Bunu yüzde 19,8 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 14,95 ile konut izledi. Yine bu dönemde sağlıkta yüzde 13,55, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 12,93 artış gerçekleşti. Enflasyonun beklentileri aşmasında; normalleşme süreciyle birlikte seyahatlerin, bilet ve araç kiralama ücretlerinin artış göstermesi etkili oldu. Gıda fiyatlarında yaz mevsimi etkisiyle yaşanan gerileme, enflasyonu dizginledi. Tahminleri aşan enflasyon, Merkez Bankasının son toplantıda enflasyonda artış öngörerek "bekle-gör" politikasına geçmesini de teyit etti.