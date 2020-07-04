Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, haziran ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 42,49’luk artışla taze fasulye oldu. Bu ürünü yüzde 39,75’lik artışla şehirlerarası otobüs ücreti, yüzde 19,88’lik artışla sivri biber, yüzde 10,27’lik artışla yer fıstığı ve yüzde 6,97’lik artışla benzin takip etti. İzmir'de Haziran ayında geçen aya göre fiyatı düşen ürünlerin başında domates geldi. Haziran ayında domates fiyatı yüzde 31,28 düşerken, bu ürünü fiyatı yüzde 28,65 düşen patates ile fiyatı yüzde 24,01 düşen salatalık izledi.

İzmir’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 13,28, aylık yüzde 0,98 arttı. Türkiye genelinde TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,13, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 5,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,62 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 11,88 artış gerçekleşti. İzmir'de ise TÜFE’de (2003=100) 2020 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,98, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,19, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,28 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12,80 artış gerçekleşti.