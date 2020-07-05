Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, planlı sanayileşme politikaları kapsamında yılın ilk altı ayında altı OSB’ye tüzel kişilik kazandırdıklarını belirterek "Hakkâri Yüksekova OSB’nin de tüzel kişilik kazanmasıyla ülkemizdeki OSB sayısı 320'ye ulaştı. Böylece OSB’si olmayan hiçbir ilimiz kalmadı" dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) istişare toplantısı, Bakan Varank'ın da katılımıyla, video-konferans sistemiyle gerçekleştirildi. Planlı sanayileşme politikaları çerçevesinde ilk altı ayda Kocaeli KOBİ, Manisa Muradiye, Kütahya Seramik, Antalya Korkuteli Mermer İhtisas, Tekirdağ Marmara-Ereğlisi ve Hakkâri Yüksekova OSB’lerine tüzel kişilik kazandırdıklarını dile getirdi. Bakan Varank “OSB'lerde yılın ilk yarısında 583 yeni fabrika üretime geçti. Bu fabrikalar için sanayiciler 10 milyar liraya yakın yatırım harcaması yaptı. Bu sayede gıda, tekstil, kimyasal ürünler, makine-ekipman, kauçuk ve plastik imalatı gibi alanlarda üretim kapasitesi gelişti. İlk altı ayda, geçen seneye göre yüzde 14’lük artışla 84 milyar liralık sabit yatırım için teşvik belgesi verdik. Bunlar tamamlandığında, 129 binin üzerinde vatandaşımıza yeni iş imkanı doğacak” diye konuştu.