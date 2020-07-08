Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 değer kaybıyla 118.712,51 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 626,34 puan azalırken, toplam işlem hacmi 29,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,38 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,02 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,73 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,79 ile ulaştırma oldu.

Bugüne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, salgın sonrası ilk defa 120.000 puanı aşarak 120.203,44 puanı gördü. Böylece endeks, yaklaşık 5 ayın zirvesine ulaştı. Endeks daha sonra bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 118.500-119.000 bandında dengelendi.

Analistler, yarın yurt dışında, Çin'de enflasyon, Almanya'da dış ticaret verileri, ABD'de toptan eşya stokları ve satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 120.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 121.600 ve 122.800 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, 116.000 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.