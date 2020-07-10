Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TÜYAP Fuar & Kongre Merkezi’nde 2-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 28. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı – WorldFood İstanbul’un; sanal ticaretin verimli kullanımı, geleneksel fuarcılık yaklaşımları ile dijital yaklaşımların uyumu için bir ilk olacağını söyleyen Hyve Group Bölge Direktörü Kemal Ülgen, böylece hibrit fuarcılık dönemini başlatacaklarını vurguladı. Geçen yıl düzenledikleri WorldFood İstanbul’da 300 milyon avroluk bir iş hacmi oluşturulduğunu belirten Ülgen “Bunda Hyve Connect uygulamasının büyük katkısı oldu. Bu yıl uygulamamız aracılığı ile Türkiye’ye gelemeyen yabancı alıcılarımızı yerli katılımcılarımız ve profesyonel ziyaretçilerimiz ile Hyve Connect sanal ticaret platformumuzda buluşturacağız. Böylece geleneksel fuarcılık anlayışını, dijital fuarcılık yaklaşımı ile daha etkin bir biçimde harmanlayacağız. Bu nedenle de Hyve Connect uygulamamızın hibrit fuarcılık açısından çok önemli olacağını düşünüyorum” diye konuştu.