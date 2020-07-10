Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altı kategoride gerçekleştirilecek olan EEPA’ya bu yıl ‘Girişimcilik yeteneklerine yatırım yapmak: Girişimcilik becerilerinin ve mesleki, teknik ve yönetsel becerilerin geliştirilmesine yönelik uygulamalar’ kategorisi ile başvuru yapıldı. TİM Başkanı İsmail Gülle “AB ülkelerinin politika yapıcı ve kanaat önderleri başta olmak üzere girişimcilik ekosisteminin önemli paydaşlarının yer aldığı EEPA Ödülleri’nde ülkemizin bayrağını gururla dalgalandırdık. İki yıl art arda gelen uluslararası başarıların devam etmesi adına TİM İnovasyon Komitemizin çalışmaları ile projelerimiz ve yeni girişimcilerimiz hız kesmeden devam edecektir” değerlendirmesinde bulundu.