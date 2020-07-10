Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 salgını dünya genelinde alışveriş alışkanlıklarını değiştirirken, artık ihtiyaçlarımızı alırken teması minimumda tutmak istiyor, daha çok online alışveriş yapıyoruz. Yıldız Teknopark şirketleri de bu değişen alışkanlıkları görerek farklı yazılım ve uygulamalar geliştirdi. Bu şirketler arasında e-Menü geliştiren de var, akıllı aynalarla ürün deneme oranlarını azaltmayı hedefleyen de... Kasasız alışverişe olanak sağlayan çözümlerin yanı sıra, ürünleri mağazaya gitmeden görmenizi, evinizde ya da ofisinizde nasıl duracağını anlamanızı sağlayan uygulamalar ilgi çekiyor. Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner “Önümüzdeki dönemde alışverişte teması en aza indirenler kazanacak. Çünkü kimse deneme kabinlerinde ürün denemek istemediği gibi, herkesin arzusu temassız ödeme ve kasasız mağazacılıktan yana. Yıldız Teknopark bünyesindeki şirketler arasında bu talebi karşılamaya dönük pek çok yazılım ve çözüm geliştirmiş şirket var” değerlendirmesini yaptı.

SIFIR TEMASLA SİPARİŞ VER

Arkhe Yazılım Teknolojileri restoran ve kafelerde, teması minimuma indirmek için, “e-Menü” uygulamasını geliştirildi. E-Menü ile müşteri, kendi cep telefonuyla işletmenin menüsüne, ürün resimlerine bakıp siparişini kendi telefonuyla veriyor ve ödemesini tamamlıyor.

ÜRÜNLERİ ÜÇ BOYUTA TAŞIYOR

Xtinge, mobilya, beyaz eşya, halı gibi ev ve ofis dekorasyonu firmalarının internet ortamında potansiyel müşterilere gerçekçi ve üç boyutlu olarak erişebilmesini, internet üzerinden satış yapabilmesini, ürün siparişi verebilmesini sağlayan yazılım platformu geliştirdi.

AKILLI AYNA İLE ÜRÜN DENE!

Ayvos şirketinin geliştirdiği 'akıllı ayna' uygulamasıyla müşterinin deneyimlemek istediği ürün RFID etiket ile seçilen bedene giydiriliyor. Giyecek kişinin beden ve boy seçenekleri işaretleniyor. Seçilen bedene müşterinin yüzü yerleştirilerek kıyafeti giymeden denemesi sağlanıyor.

OTOMATA DOKUNMADAN ÖDE

E-Vend uygulamasıyla otomatlardan tamamen temassız ürün seçme, sepete ekleme, ödeme ve satın alma imkânı sunuluyor. Uygulama üzerinden etraftaki otomatları görebiliyor, otomat türünü, içindeki ürünlerin adetlerini, fiyatlarını, stok durumunu takip edebiliyorsunuz.

KASASIZ ÖDEME İŞLEMİ

ETG şirketi, pandemiyle birlikte mağaza içlerinde kasa ve kasiyer olmadan online ödeme sistemlerini mağaza içerisinde hayata geçirmeye başladı. Şirket, bu proje ile mobil uygulama üzerinden satış ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesine imkân sağlıyor.

MÜŞTERİ İLETİŞİMİ TEK EKRANDA

SYS, şirketlere e-mail, SMS, WhatsApp gibi iletişim kanallarını tek ekrandan yönetmelerine imkân sağlayan çözüm geliştirdi. “Kanallar arası geçiş” deneyimi şirketler için kaçan satış fırsatları ve artan operasyon giderlerinde kurumlara rekabet avantajı sağlıyor.

MAĞAZAYI EVE GETİRDİ

Arccod Yazılım Bilgi Teknolojileri, şirketlerin ürünlerini uzaktan pazarlayabilmeleri için çalışmalar yapıyor. Yazılımlar, ürünlerin üç boyutlu olarak incelenebilmesi, renk değişikliklerinin yapılabilmesi, gerçek ölçüleriyle görüntülenebilmesi gibi uygulamalara imkân sağlıyor.

KOBİ’LERİ DİJİTALLEŞTİRİYOR

İşlerini internete taşımak isteyen firmaların dijitalleşmesi için çalışan Bilgi İnternet, gıda, mobilya, tekstil hijyen sektörlerindeki şirketlerden yoğun talep alıyor. Şirket, geliştirdiği yazılımlarla yurt içinde online satış yapmak isteyen KOBİ’lerin e-Ticaret’e geçişini sağlıyor.