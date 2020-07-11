Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bütün dünyada milyonlarca kişi işsiz kalırken Türkiye'de nisan ayında işsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre 0,2 puan azaldı ve yüzde 12,8'e geriledi. Genç nüfusta işsizliğin yüzde 1,2 puanlık artışla yüzde 24,4'e yükseldiği nisan döneminde istihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 585 bin kişi azaldı ve 25 milyon 614 bin kişi oldu.

İşsizlik oranlarındaki düşüşte salgın döneminde kargo ve e-Ticaret gibi sektörlerde yoğun olarak artan istihdamın büyük payı olurken hükûmetin aldığı Kısa Çalışma Ödeneği ve destek paketlerinin yanı sıra önce üç ay olup sonra altı aya uzatılan 'işçi çıkarma yasağı' da rakamları olumlu etkileyen unsurlar oldu. Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından, 18 Mart'ta Covid-19'un etkilerinin azaltılması için “Ekonomik İstikrar Paketi” açıklandı. İlk etapta 100 milyar lira olarak açıklanan paketle birçok sektörde KDV'ler, SGK primleri ertelendi. İhtiyaç sahibi aileler ve işsizlere ödenekler ayrıldı. Kısa Çalışma Ödeneği ile işverenin istihdamı koruması sağlandı. Bu destekten 2 milyon 591 bin kişi yararlandı. TOBB aracılığıyla Nefes Kredisi uygulaması başlatıldı.