Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, bu yıl yaklaşık üç milyon küçükbaş kesileceğini tahmin ettiklerini belirterek “Hem tatil planlarını erteleyenler hem de hac farizasını yerine getiremeyecek hacı adayları sebebiyle kurban kesimlerinin yüzde 10 civarında artacağını tahmin ediyoruz. Her ne kadar üç buçuk milyon küçükbaş, kurbanlığa ayrılsa da sahadan aldığımız bilgilere göre yetiştiricimiz beş milyona kadar koyun vekeçiyi kurbanlık olarak pazara sunacak durumdadır. Kurbanlıkta herhangi bir sıkıntı olmayacaktır” değerlendirmesinde bulundu. Ortalama kurbanlık küçükbaş fiyatının 1.300 lira olduğunu aktaran Çelik “Bu değer üzerinden yaptığımız hesaplamalara göre, bu sene 4 milyar 550 milyon lira değerindeki üç buçuk milyon küçükbaş, kurbanlık olarak ayrıldı. Talep olması durumunda kurbanlığa ayrılacak küçükbaşlarla birlikte sayı beş milyona ulaşıyor. Beş milyon küçükbaşın değeri ise 6,5 milyar lirayı bulmaktadır” dedi.