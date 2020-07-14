Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mayısta dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 389 milyon dolar artması ve geçen yılın beşinci ayında 2 milyar 907 milyon dolar net fazla veren hizmetler (turizm) dengesinde 33 milyon dolar net açık gerçekleşmesi, cari açık üzerinde etkili oldu. Aynı dönemde portföy yatırımları 2 milyar 539 milyon dolar net çıkış kaydetti. Doğrudan yatırımlar kaleminden kaynaklanan net girişler ise mayısta, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 36 milyon dolar artarak 118 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.