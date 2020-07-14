Mayısta dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 389 milyon dolar artması ve geçen yılın beşinci ayında 2 milyar 907 milyon dolar net fazla veren hizmetler (turizm) dengesinde 33 milyon dolar net açık gerçekleşmesi, cari açık üzerinde etkili oldu. Aynı dönemde portföy yatırımları 2 milyar 539 milyon dolar net çıkış kaydetti. Doğrudan yatırımlar kaleminden kaynaklanan net girişler ise mayısta, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 36 milyon dolar artarak 118 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.
Düşen turizm geliri, cari açığı yükseltiyor
14.07.2020 - 02:54 | Son Güncelleme: 14.07.2020 - 02:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'nin cari işlemler hesabı, mayısta 3 milyar 764 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 8 milyar 244 milyon dolar oldu.
Etiketler : cari açık,turizm,
717863 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/717863.aspx
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