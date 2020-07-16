Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Para Fonu (IMF), 18 Temmuz'da sanal ortamda gerçekleşecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı öncesi "G20 Gözlem Notu" raporunu yayımladı.

Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) dünya genelinde yayılmaya devam ettiğine işaret edilen raporda, "Pandemi yeni bir aşamaya girdi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, hareketliliğe yönelik kısıtlamaların genel olarak hafifletildiği, ancak sosyal mesafe uygulamalarının bir süre daha devam etmesinin muhtemel olduğu bildirildi.

"Yoksulluk ve eşitsizlik daha da kötüleşecek"

Ekonomide son göstergelerin hafif bir toparlanmaya işaret ettiği aktarılan raporda, "Küresel ekonomik faaliyet çok düşük bir seviyeden toparlanmaya başlıyor." ifadesi kullanıldı.

Raporda, finansal koşulların kapsamlı politika destekleriyle rahatladığı kaydedilerek emtia fiyatlarının istikrar kazandığı ya da arttığı belirtildi.

Küresel ekonominin bu yıl yüzde 4,9 daralmasının beklendiğinin anımsatıldığı raporda, "Gelecek yıl ılımlı bir toparlanma bekleniyor, iflaslar ve devam eden işsizlik görünüm üzerinde olası iz bırakacak. Yoksulluk ve eşitsizlik daha da kötüleşecek." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Belirsizlik çok yüksek"

Raporda, "Belirsizlik çok yüksek. Faaliyet, yeniden açılan ekonomilerde beklenenden daha hızlı bir şekilde toparlanabilir, tedaviler ile aşılardaki tıbbi atılımlar güven ve faaliyeti artırabilir. Ancak, hastalığın daha da yayılması daha geniş çapta bozulmaya yol açabilir." ifadeleri kullanıldı.

Çoğu G20 ekonomisinde geniş kapsamlı politika desteği sağlandığına dikkatin çekildiği raporda, politika yapıcıların dirençli ve kapsayıcı bir toparlanma için bu desteği sürdürmesi gerektiğinin altı çizildi.

Raporda, işsizlik oranlarının yüksek olduğu ve kriz öncesindeki seviyelere hızlıca dönmesinin mümkün olmadığı belirtilerek işsizlik sigortası ve sosyal korumanın gerekli olmaya devam edeceği vurgulandı.

Kolektif çaba vurgusu

Sağlık krizinin sona ermesi ve büyümenin yeniden canlandırılması için G20'nin kolektif çabalarının önemli olduğu vurgulanan raporda, politika yapıcıların salgınla mücadele için gerekli ürünlerle sağlık malzemelerinin üretimi ve dağıtımını garanti altına almak için birlikte çalışması ve temel ürünler üzerindeki ticaret kısıtlamalarının kaldırılması gerektiği ifade edildi.

Öte yandan IMF, G20 Eylem Planı Uygulama raporunu da yayımladı. G20'nin Covid-19'un yayılmasını önlemek ve ekonomik etkisini sınırlamak için çalıştığının belirtildiği raporda, mali desteklerin sağlık hizmetleri, insanları ve firmaları desteklemeyi hedeflediği aktarıldı.

Raporda, finansal sektör politikalarının piyasa güvenini desteklemeye ve zorlukları hafifletmeye yardımcı olduğu ifade edildi.

IMF Başkanı Georgieva'dan Covid-19 krizine karşı daha fazla eylem çağrısı

Öte yandan IMF Başkanı Kristalina Georgieva, "Krizin Bir Sonraki Aşaması: Dirençli Bir Toparlanma İçin Daha Fazla Eylem Gerekiyor." başlıklı bir blog yazısı kaleme aldı.

Daha güçlü iç politika ile uluslararası iş birliğinin dirençli ve kapsayıcı bir toparlanma için önemini vurgulayan Georgieva, "Krizin yeni bir aşamasına girdik, dayanıklı ve müşterek bir toparlanmayı güvence altına almak için daha fazla politika atikliği ile eylemi gerektirecek." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci dalga endişesi

Georgieva, küresel ekonominin bu yıl yüzde 4,9 oranında daralmasının beklendiğini anımsatarak şunları kaydetti:

"Bu yılın başında benzeri görülmemiş bir düşüş kaydeden küresel ekonomik faaliyet, giderek güçlenmeye başladı. Kısmi toparlanmanın 2021'de devam etmesi bekleniyor. G20 de dahil olmak üzere birçok ülke tarafından alınan istisnai önlemler, yaklaşık 11 trilyon tutarındaki mali tedbirler ve merkez bankalarının büyük likidite enjeksiyonlarıyla küresel ekonomiyi destekledi. Bu olağanüstü çaba hafife alınmamalı. Ancak henüz düzlüğe çıkmadık. Hastalığın ikinci büyük küresel dalgası ekonomik faaliyette daha fazla bozulmaya yol açabilir."

Covid-19 aşısı ve tedavilerindeki atılımların güveni ve ekonomik faaliyeti artırabileceğine dikkati çeken Georgieva, bu alternatif senaryoların belirsizliğin son derece yüksek olduğunu gösterdiğini bildirdi.

İflaslar yaygınlaşıyor

Georgieva, birçok ülkenin krizin ekonomik sonuçlarından etkileneceğinin altını çizerek iş gücü piyasasındaki ciddi bozulmaların büyük bir endişe kaynağı olduğunu ifade etti.

Şirketlerin nakitlerini tüketmesiyle iflasların da yaygınlaştığını belirten Georgieva, beşeri sermayenin de risk altında olduğunu ve 162 ülkede 1 milyardan fazla öğrencinin eğitiminin kesintiye uğradığını aktardı.

Georgieva, salgının yoksulluk ve eşitsizliği artıracağını vurgulayarak iç politika ve uluslararası iş birliği alanlarında daha fazla eyleme ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Desteklerin mali bedellerinin büyük ve artan borç seviyelerinin ciddi bir sorun olduğuna işaret eden Georgieva, ancak krizin bu aşamasında desteklerin erken çekilmesinin maliyetinin devam etmesinden daha fazla olduğunu ifade etti.