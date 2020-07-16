Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) son başvuru süresini gelen talepler çerçevesinde, 1 Eylül tarihine kadar uzattıklarını açıkladı.

Pakdemirli, "Dijital Tarım Pazarı'na (DİTAP) lansmandan bu yana sisteme 25 binden fazla çiftçimiz kayıt oldu. Cirosu 100 milyon lirayı geçti" dedi.

Bakan Pakdemirli, "Patates, soğan, limonda ihracatı başlattık" dedi.

GEREKLİ TEDBİRLERİMİZİ ALDIK

Bakan Pakdemirli, "Bu yıl kurbanlık vasfı taşıyan yaklaşık 3,6 milyon küçükbaş ve 1,2 milyon büyükbaş hayvan mevcuduna sahibiz. Bakanlık olarak; teknik, hijyenik ve hayvan sağlığı konularında gerekli tedbirlerimizi aldık" ifadelerini kullandı.