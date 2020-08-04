Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Erol Çelik, Çin menşeli bazı teşhis kitlerinin hatalı çıkması üzerine bu konuda çalışma başlattıklarını söyledi. Günlük 100 bin adet üretim yapabilecek potansiyeli yakaladıklarını ifade eden Çelik, tarama testlerinin yüzde 96,8 doğruluk oranına sahip olduğunu kaydetti. Testin tarama amaçlı olduğuna işaret eden Çelik “Bizim testimizde 10-15 dakikada sonuç alabiliyorsunuz ve bu da günlük hayatın devamlılığını sağlıyor” dedi. Sağlık Bakanlığı onaylı ürün, hızlı teşhis süresinin yanında kullanım kolaylığı da sağlıyor. Test, parmaktan alınan bir damla kan ve iki damla solüsyonla yapılabiliyor.