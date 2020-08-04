Serbest piyasada 6,9760 liradan alınan dolar, 6,9770 liradan satılıyor. 8,2080 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,2090 lira olarak belirlendi.
Önceki kapanışta doların satış fiyatı 6,9810 lira, avronun satış fiyatı ise 8,2030 lira olmuştu.
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Serbest piyasada 6,9760 liradan alınan dolar, 6,9770 liradan satılıyor. 8,2080 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,2090 lira olarak belirlendi.
Önceki kapanışta doların satış fiyatı 6,9810 lira, avronun satış fiyatı ise 8,2030 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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