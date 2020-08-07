Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, temmuz ayında ülke genelinde 141 bin 434 kredili konut satışı gerçekleştirildi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.000 artışa işaret etti. En çok konutun satıldığı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli oldu. İstanbul'da temmuzda 27 bin 424 konut, kredili satıldı. İlçeler bazında Esenyurt, Pendik ve Sancaktepe ilk üçte yer aldı. Ankara'da ise geçen ay 18 bin 566 kredili satış işlemi gerçekleşti. Kredi faizlerinin düştüğü 1 Haziran'dan itibaren gerçekleşen kredili konut satışı ise 250 bin 792'ye ulaştı. Bu süreçten itibaren gerçekleşen satışlarından Hazine, vergi ve harçlar kanalıyla 1 milyar 428 milyon 968 bin lira gelir sağladı.

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım "Düşük faizli konut kredisi kampanyasının olumlu etkilenler, sadece bireysel konut ihtiyacı olanlar değildi elbette. Düşük konut kredisi hamlesi, milli ekonomiye de ivme kazandırdı. Başta konut üreticileri olmak üzere yaklaşık 250’den fazla yan sektör, bu can suyundan faydalandı. Devlete ödenen vergi ve harçlar da, bir diğer olumlu etkisi olarak gösterilebilir" dedi.

TOKİ'DEN AÇIK ARTIRMA

Toplu Konut İdaresi, onlarca konut ve iş yerini açık artırma ile satışa çıkarıyor. Gaziantep, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, İzmir, Denizli, Konya, Bitlis ve Trabzon'da bulunan projelerdeki satışlar için, 11 Ağustos saat 10.00’da açık arttırma düzenlenecek.