Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, geçen sene 50 milyon civarındaki hasat beklentilerini fazlasıyla yakaladıklarına değinerek avokadoya talebin üretim artışına da yansıdığını dile getirdi. Alanya'da ekili alanın bu sene 45 bin hektara çıktığını anlatan Sevilgen “Bu yılki hedefimiz 70 milyon adet avokado üretimi. Avokado satışında geçen yıllarda Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Rusya gibi ülkelere ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl ihracat yaptığımız ülkelere beş altı farklı ülke eklenecek. Geçtiğimiz sene 10 milyon civarında bir ihracat gerçekleştirmiştik. Bu sene 15 milyonu rahat bir şekilde yakalayacağız” dedi.
Avokadoda hedef 70 milyon adet üretim
07.08.2020 - 02:38 | Son Güncelleme: 07.08.2020 - 02:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye avokado üretiminin yüzde 70'den fazlasının karşılandığı Alanya'da bu yıl üretim beklentisi 70 milyon adet.
Etiketler : avokado,avokado üretimi,
723241 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/723241.aspx
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