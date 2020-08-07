Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, geçen sene 50 milyon civarındaki hasat beklentilerini fazlasıyla yakaladıklarına değinerek avokadoya talebin üretim artışına da yansıdığını dile getirdi. Alanya'da ekili alanın bu sene 45 bin hektara çıktığını anlatan Sevilgen “Bu yılki hedefimiz 70 milyon adet avokado üretimi. Avokado satışında geçen yıllarda Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Rusya gibi ülkelere ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl ihracat yaptığımız ülkelere beş altı farklı ülke eklenecek. Geçtiğimiz sene 10 milyon civarında bir ihracat gerçekleştirmiştik. Bu sene 15 milyonu rahat bir şekilde yakalayacağız” dedi.