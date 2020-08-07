Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Türkiye-Afrika ekonomik ilişkilerinin ve yatırım ortamının değerlendirildiği webinarda konuşan Olpak, “Türkiye ile Afrika kıtası arasındaki ekonomik ilişkilerimizi, karşılıklı olarak kazan-kazan ilkesini temel alan bir ekonomik modelle sürdürüyoruz. Afrika ülkelerinde liman ve havaalanı işletmeciliği yapabiliriz. Ancak Türk özel sektörünün Afrika kıtasındaki en büyük sorunu faaliyetlerinin finansmanıdır. Finansman sorununu aşmak için üzerine çalıştığımız alternatif enstrümanlardan üçüncü ülkelerle Afrika’da ortak proje geliştirmesi büyük önem taşıyor” dedi. Afrika’nın geniş tarım arazilerinde organize tarım tesisleri kurulup Türkiye’nin gıda güvenliğinin ve Afrika ülkelerinin ihracatının çeşitlendirmesine katkı sağlanabileceğini anlatan Olpak, şöyle konuştu: Türkiye’nin sanayileşme tecrübesinin Afrika’ya örnek olacağını düşünüyoruz. Ticaret Bakanlığımızın üzerinde çalıştığı Afrika’da beş lojistik merkezi (Tunus-Zarcis Liman Bölgesi, Gana-Akra Tema Liman Bölgesi, Kamerun-Douala Liman Bölgesi, Güney Afrika-Durban Liman Bölgesi, Kenya-Mombasa Liman Bölgesi) çalışmasının ilişkilerimizi ivmelendireceğini düşünüyoruz.