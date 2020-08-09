Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evine su siparişi veren bir vatandaşa, kullanım ömrü kanunen en fazla beş sene olmasına rağmen, tam 14 senelik damacana getirildi. Eskişehir’de yaşayan vatandaş, bilinen bir su markasından sipariş verdi. Tüketici, damacananın üzerindeki üretim tarihine baktığında ise gözlerine inanamadı. Tam 14 yıllık damacana ile karşılaşan talihsiz vatandaş, ürünün 2006'da üretildiğini görünce neye uğradığını şaşırdı. Tüketiciyi Koruma Derneği Eskişehir Şube Başkanı Av. Murat Kalkan, damacanaların kullanım süresinin beş yıl olduğunu hatırlatarak “Sağlığımızı tehdit eden ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Hemen hemen hepinizin evlerinde bulunan damacanalar da bu ürünlerin arasında yer alabiliyor. Bu tüketicimizin almış olduğu yönetmeliğe aykırı, ayıplı su sebebiyle sağlığının bozulması hâlinde hastane masrafları, çalışamadığı gün süresince uğramış olduğu gelir kaybı satıcı tarafından karşılanacaktır. Ayrıca tüketicimizin yaşadığı yıkım, manevi tazminatı da beraberinde getirebilir. Firmalara para cezası uygulanacağı gibi ayrıca firma yetkilileri hakkında cezai işlem de başlatılabilir” dedi. Tüketiciyi Destekleme Derneği Başkanı Süleyman Bakal ise “Bu kapların kaç defa doldurulduğunun tespit edilmesine yarayan elektronik takip sistemi, işletmeci tarafından oluşturulur. Sistemin usul ve esasları bellidir. Yönetmeliğe uymayan damacana ile su satıldığını gören tüketiciler; Sağlık Bakanlığına, Valiliklere, Kaymakamlıklara ihbarda bulunabilirler” ifadelerini kullandı.