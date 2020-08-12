Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzun süredir salgın ve durgunluk endişeleri taşıyan, bu sebeple de güvenli liman altına sığınan piyasalarda yön değişti. Rusya'nın aşıyı bulduğunu ve uyguladığını açıklaması, ABD ekonomisinden de pozitif sinyallerin gelmesi 'ons'ta sert düşüşe sebep oldu. Geçen hafta 2.100 dolara yaklaşan ons, dünkü işlemlerde yüzde 4'ün üzerinde kayıpla 1.950 doların altını test etti. İçeride gram altın, gün içinde 450 TL sınırına kadar çekildi. Analistler "Altın, son üç haftada görülen sert yükselişini konsolide etmek için geç kalmış düzeltme hareketini gerçekleştiriyor. Reel faizler ve dolar, her ikisi de düşüşünü durdurdu. Bu ikisi yön belirleyici olmaya devam edecek" görüşünü dile getirdi.

Bu arada içeride dolar da ekonomi yönetiminin tedbirleriyle geriledi. 7,20'ye kadar çekilen dolar, daha sonra 7,25 civarında denge bulmaya çalıştı. Bir pozitif hareket de borsada yaşandı. Endeks yüzde 2,5'i aşan primle 1.100 puanın üzerini gödü. Özellikle banlacılık sektörü hisselerine gelen alımlar dikkat çekti.

Analistler; pozitif haberlerin devamıyla birlikte endekste 1.150 puanın hedef olacağını, doların daha stabil bir görünüme kavuşacağını, 'ons'ta 1.920 doların ilk etapta gündeme gelebileceğini, bu senaryonun güçlenmesi hâlinde altın fiyatlarının bundan sonra da güç kaybedebileceğini dile getiriyor.