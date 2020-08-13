Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sertifika sürecinde temizlik, dezenfeksiyon, sosyal mesafe, personelin korunması, yolcu iletişimi, terminale erişim, güvenlik taraması, bekleme alanları, köprüler, yürüyen merdivenler, asansörler, bagaj alım gibi yolcuların yoğun olduğu alanlarda alınan önlemler değerlendirildi. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu “İstanbul Havalimanı’nın, sağlık noktasında uluslararası sertifikalara sahip olması, yolcularımızın ve çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamanın her zaman birinci önceliğimiz olduğunun kanıtıdır” diye konuştu.