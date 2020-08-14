Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Libya Planlama Bakanı Taher Jehaimi, heyetler arası görüşmelerin ardından mutabakat zaptına imza koydu. “İmzaladığımız belge, firmalarımız ve Libyalı işveren idareler arasında yapılacak ikili görüşmelerin çözüm üretecek biçimde sonuçlanması için yol gösterici bir kılavuz belge olma niteliğindedir” diyen Bakan Pekcan, şu değerlendirmeyi yaptı: İmzaladığımız kılavuz metinle beraber firmalarımızla ve Libyalı işveren idareler arasındaki sorunların çözülmesi önünde herhangi bir engel kalmadığını değerlendiriyoruz. Bu mutabakat zaptının yürürlüğe girmesiyle beraber firmalarımızı ellerindeki tüm bilgi ve belgelerle Libya'daki işveren idarelere başvurmalarını ve imzalanan metin uyarınca görüşmelere başlamalarını beklemekteyiz. Bu görüşmelerde hak ediş alacaklarından avans ödemelerine, teminat mektuplarından makine-ekipman, şantiye veya yapılan projenin gördüğü zararlara, fiyat artışlarından projelerin devam edip etmemesine, devam etmeyecek projeler için tasfiye süreçlerinin belirlenmesine kadar tüm konuların ele alınıp kalıcı bir çözüm elde edilmesini bekliyoruz.