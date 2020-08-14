Twitter hesabından paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Ekonomide Milli Bağımsızlığın bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına sayısız kere ödedi. Sıra bizde! Biz bugün bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, yüreğimiz koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun.“ dedi.
Bakan Albayrak paylaştı: Taşın altına elimizi değil yüreğimizi koyuyoruz
14.08.2020 - 17:39 | Son Güncelleme: 14.08.2020 - 18:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Albayrak: “Ekonomide Milli Bağımsızlığın bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına sayısız kere ödedi. Sıra bizde! Biz bugün bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, yüreğimiz koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. “
Kaynak: İHA
Etiketler : Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,
724918 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/724918.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER