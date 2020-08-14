Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Ekonomide Milli Bağımsızlığın bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına sayısız kere ödedi. Sıra bizde! Biz bugün bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, yüreğimiz koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun.“ dedi.