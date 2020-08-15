Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, 17 Ağustos'un 21'inci yıl dönümünde depreme karşı daha hazırlıklı ama bütün çalışmalara rağmen hedeflenen oran gerçekleşmedi. 17 Ağustos depreminin hemen ardından kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) kapsamında zorunlu deprem sigortalı konut sayısı 10 milyona yaklaştı. Sigortalılık oranı Bolu, Tekirdağ, Yalova ve Sakarya'da yüzde 80'in üzerinde seyrediyor. Yakın dönemdeki depremlerle sigortalılık oranlarında da artış dikkat çekiyor. 2019 Eylül ayında Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından sigortalılık oranı yüzde 63’den yüzde 67’ye yükselirken, ocak 2020’de yaşanan Elazığ depreminin ardından Elazığ’daki sigortalılık oranı yüzde 35’ten yüzde 49’a ve Malatya’da sigortalılık oranı yüzde 38’den yüzde 48’e yükseldi.

DASK Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler, aradan 21 yıl geçse de 17 Ağustos depremi ve sonrasındaki sürecin hafızalardan silinmeyeceğini, acıların hala en derinde hissedildiğini belirterek "Bununla birlikte depremin maddi hasarlarını ülke ekonomisine yük olmadan yönetmekte artık daha deneyimliyiz. Hem DASK’ın yürüttüğü bilinçlendirme faaliyetleri hem de Afet Sigortaları Kanunu, Zorunlu Deprem Sigortası’nın yaygınlaşmasına çok önemli katkı sağladı, bizi bu noktaya getirdi. DASK, geçtiğimiz 20 yılda Zorunlu Deprem Sigortası yaptıran konut sahiplerine, depremlerin neden olduğu maddi hasarlar için 394 milyon TL ödeme yaptı ve yaralarını sarıp hayata devam etmelerini kolaylaştırdı. Şimdi hedefimiz, ülkemizdeki bütün konutların DASK güvencesine girmesini sağlamak" dedi.

HASAR ÖDEME GÜCÜ YÜKSEK

Hasar anındaki yönetim kabiliyetinin ve poliçe sahibi vatandaşın tazminatını vaktinde almasının da sigorta sistemine güveni artırdığını belirten Güler şunları ifade etti: Bugün DASK 25 milyar TL toplam hasar ödeme gücüne sahip. Bu, depremlerin neden olduğu maddi hasarın yönetimi açısından ülkemiz adına çok büyük bir avantaj. Bugün Türkiye’de her iki konuttan biri sigortalı. Bizim hedefimiz ise tüm konutları depreme karşı güvence altına almak.