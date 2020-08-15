Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Salgın dönemi, teknolojiye yatırımın önemini bir defa daha ortaya çıkardı. Covid-19 salgınıyla birlikte koruma tedbirlerinin alınıp, mümkün olan bütün çalışmaların eve taşındığı dönemde öne çıkan teknoloji şirketleri, bu dönemde hayati rol oynadı. Türkiye'nin dijital operatörlerinden Turkcell, büyümesini sürdürdü ve yılın ilk yarısında konsolide bazda toplam gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 artışla 13 milyar 582 milyon TL'ye çıkardı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, düzenlediği online toplantı ile Turkcell'in 2020 yarıyıl sonuçlarını değerlendirdi. Online çalışmadan sağlık çalışanlarına verilen önceliğe, online eğitimden konserler düzenlenmesine kadar birçok etkinliğe imza atıldığını ifade eden Erkan, Turkcell olarak yılın ikinci çeyreğinde 144 bin faturalı net müşteri kazandıklarını, faturalı müşteri bazını yüzde 63'e çıkardıklarını belirterek "2020’nin ikinci çeyreği Covid-19 etkisinin en yoğun görüldüğü dönem oldu. Bu süreçte sosyal mesafe kuralına her yerde uyduk ama müşterilerimizle aramıza mesafe koymadık. Sonuç olarak yılın ilk yarısında toplam 822 bin faturalı net müşteri daha Turkcell’i tercih etti" bilgisini verdi. Aynı önemde toplam abone sayısının 795 bin kişi arttığını aktaran Erkan, böylece 2020 için toplam 1 milyon yeni müşteri hedefinin yaklaşık yüzde 80’ini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

UZAKTAN ÇALIŞMA VE EĞİTİMLE TALEP ARTTI

Pandemi döneminde evden çalışma ve uzaktan eğitimin yaygınlaşmasıyla birlikte fiber hızında internete yönelik talebin hızla artış gösterdiğini kaydeden Erkan "Turkcell’in güçlü altyapısı, geride bıraktığımız zor dönemde farkını ortaya koydu. Şebekemizdeki trafikte yüzde 50’lere varan artışlar gözlemlerken, 4.5G’de kişi başı ortalama data kullanımı 2020’nin ikinci çeyreğinde 13,9 GB’a yükseldi. Bu süreçte vatandaşlarımızın hızlı internete olan ihtiyacını bir kez daha gördük. Mobil şebeke üzerinden fiber hızında internet sunan Superbox ürünümüzü kullananların sayısı temmuz ayında 500 bine ulaştı" dedi. Erkan, bu dönemde Türkiye'nin dijital servisleri daha fazla kullandığını, BİP'te görüntülü görüşmenin yüzde 400 arttığını söyledi.

İŞE ALIMDA ARTIŞ OLACAK

Turkcell'in Covid-19 döneminde artan müşteri ihtiyaçları doğrultusunda, 2020’nin ilk altı ayında 3.149 kişiye istihdam sağladığını anlatan Erkan, Turkcell’in yurt içi ve yurt dışındaki grup şirketleri ile birlikte 22 bini aşkın kişiye istihdam sağladığını söyledi. Erkan "2020 yılı genelinde de 7 bin kişilik işe alım hedefimiz var. Dijitalleşme ile gelen 'zor işlerde çabuk ustalaşma' gereksinimi, esnek ve çevik takımların önemini artırıyor. Günümüzde çok yönlü yetenekler aranıyor. İstihdam politikamızda; vazgeçmeden sonuca ulaşacak, hayallerinin peşinden koşacak, teknoloji yatkınlığı yüksek, yeni şartlara hızlı adapte olabilecek yetenekleri Turkcell bünyesine katmak, ana amacımız" diye konuştu.